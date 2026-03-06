Menu
ForÃ§a TÃ¡tica tira das ruas mais de 100 kg de drogas em Campo Grande e prende suspeito

A abordagem comeÃ§ou na regiÃ£o norte e incluiu diligÃªncias no bairro Los Angeles, onde mais entorpecentes foram apreendidos

06 marÃ§o 2026 - 11h11VinÃ­cius Santos
Foto: Divulgação / PMMSFoto: DivulgaÃ§Ã£o / PMMS  

Ação da Força Tática da 11ª CIPM apreendeu mais de 100 kg de drogas em Campo Grande na noite de quinta-feira (5). A abordagem inicial ocorreu no bairro Vila Nasser, na região norte da cidade, e resultou na prisão em flagrante de um homem de 24 anos.

Segundo dados da Polícia Militar, a guarnição estava em ronda pela rua São Lucas quando avistou o veículo VW Gol estacionado em local escuro. Ao se aproximarem em patrulhamento, perceberam que o suspeito, ao visualizar a guarnição, tentou iniciar deslocamento, aparentando nervosismo.

Diante da fundada suspeita de portar algo ilícito, foi realizada abordagem e revista pessoal. Durante a revista, foi localizada em seu bolso uma porção de substância análoga à cocaína.

No interior do veículo, os policiais localizaram, no banco da frente dentro de uma mochila, 10 sacos de supermaconha Skunk, totalizando 5.900 gramas, e um telefone celular. 

Na abordagem, o suspeito passou a esclarecer os fatos e relatou que trabalhava como técnico de segurança eletrônica e havia saído do emprego há cerca de dois meses. A partir de então, passou a realizar o tráfico de drogas por toda a capital, conheceu indivíduos por telefonemas, que o orientavam quanto à venda e distribuição das drogas, e recebia um valor pré-determinado por cada entrega. 

Ele informou ainda que estava recebendo orientações telefônicas momentos antes de ser abordado pela PM para uma venda.

Os militares diligenciaram até o endereço do suspeito no bairro Los Angeles, sendo que localizaram 137 sacos de supermaconha Skunk, totalizando 86.200 gramas, e 22 tabletes de substância análoga à cocaína, totalizando 13.942 gramas, além de duas balanças e R$ 3.600,00 em cédulas trocadas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi levado e apresentado no CEPOL – Centro Integrado de Polícia Especializada, para continuidade dos procedimentos legais. O material apreendido ficou na Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), que dará andamento às investigações.

