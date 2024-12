Funcionária de creche nega água a crianças e grita com colega: 'você é um moleque'

Um assistente de educação infantil, de 18 anos, foi desacatado por uma colega de serviço, de 43 anos, durante a manhã do dia 14 de novembro deste ano na EMEI Aloina De Oliveira Soares, localizada no Bairro Santo Antônio, em Campo Grande.

Conforme o registro policial, a vítima detalhou que duas crianças foram lhe pedir água, mas como estava ocupado, encaminhou os pequenos para a sala onde ficam as garrafas, que estavam perto da autora.

Instantes depois, as crianças voltaram chorando dizendo que ‘a tia havia gritado’ com eles e negado um copo d’água para os menores. Diante da situação, ele foi até o local para ajudar os meninos, momento em que comentou achar uma ‘palhaçada’ a mulher não ter fornecido a bebida para os pequenos.

Irritada com a situação, a mulher passou a gritar com o rapaz dizendo: ‘Você é um moleque’. Para evitar que as crianças vissem aquela cena, o rapaz as tirou da sala e procurou seus direitos, fazendo uma reclamação na ouvidoria da Prefeitura Municipal de Campo Grande e registrando o fato perante o MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul).

O caso foi registrado como injúria na 7° Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande e será investigado.

O JD1 tentou entrar em contato com a prefeitura, por intermédio da SEMED (Secretaria Municipal de Educação), mas até a publicação desta matéria não teve retorno. O espaço segue aberto.

