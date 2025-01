Funcionário do IBAMA esquece mochila com pistola em praça de alimentação de shopping

Uma mochila foi esquecida na praça de alimentação do Shopping Campo Grande durante a hora do almoço de terça-feira (7). O que chamou a atenção é que dentro da bolsa, estavam uma pistola carregada.

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar foi acionada pela equipe de segurança do shopping. Para os militares, ele detalhou que encontrou uma mochila e ao verificar, achou uma pistola.

Junto a arma, as autoridades encontraram vários documentos em nome de um funcionário do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), até mesmo a carteirinha funcional, cautela do armamento e o documento de porte.

Durante o registro policial, o homem compareceu na delegacia para pegar os documentos e a arma. O caso foi então registrado como achado de arma de fogo na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

