FuncionÃ¡rio encontra corpo em estado de decomposiÃ§Ã£o em fazenda de delegado em MS

Funcionário de uma fazenda, pertencente a um delegado de polícia de Mato Grosso do Sul, encontrou um corpo em avançado estado de decomposição na manhã deste sábado, dia 14, em Jaraguari.

O cadáver foi localizado após o funcionário da propriedade rural sentir um forte cheiro enquanto pastoreava gado.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a testemunha acionou o delegado, que é dono da fazenda, que acionou devidamente as autoridades para estarem no local e auxiliarem no trabalho.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e fizeram os trabalhos de praxe.

O caso foi registrado como achado de cadáver.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m