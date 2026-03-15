FuncionÃ¡rio encontra corpo em estado de decomposiÃ§Ã£o em fazenda de delegado em MS

Funcionário de uma fazenda, pertencente a um delegado de polícia de Mato Grosso do Sul, encontrou um corpo em avançado estado de decomposição na manhã deste sábado, dia 14, em Jaraguari.
O cadáver foi localizado após o funcionário da propriedade rural sentir um forte cheiro enquanto pastoreava gado.
Segundo consta no boletim de ocorrência, a testemunha acionou o delegado, que é dono da fazenda, que acionou devidamente as autoridades para estarem no local e auxiliarem no trabalho.
A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e fizeram os trabalhos de praxe.
O caso foi registrado como achado de cadáver.Reportar Erro
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