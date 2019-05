Gaeco de SP cumpre 50 mandados de prisão a integrantes do PCC

Priscilla Porangaba, com informações da Agência Brasil

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo realiza nesta manhã de sexta-feira (3), a operação Jiboia para cumprir 50 mandados de prisão a integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).

O nome escolhido para a operação, que envolve cerca de 500 policias militares, é porque o objetivo é "estrangular" a organização criminosa em 19 cidades.

Serão cumpridos também 30 mandados de busca e apreensão. Além da capital, as ordens serão estabelecidas em Sorocaba, Ribeirão Preto, São José do Preto, entre outras cidades do estado.

Os presos foram investigados ao longo dos últimos meses por exercerem as mais diversas funções na facção, ligadas ao tráfico de drogas, ao cadastramento de armas e ao recolhimento de valores para a organização, a realização de julgamentos informais , conhecidos como "tribunais do crime" e até funções de lideranças soltas, diz o órgão.

Parte dos alvos integrariam as atuais funções de comando e liderança da facção nas ruas, alçados a essa posição devido à transferência da cúpula para presídios fora do estado de São Paulo, após decisão judicial no início deste ano que deferiu pedido feito pelo Gaeco.

Os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa, cuja pena é de três a oito anos de prisão; tráfico de drogas, cinco a 15 anos de pena; associação ao tráfico, três a dez anos de pena; sequestro e cárcere privado, dois a oito anos de pena e lavagem de dinheiro, três a dez anos de pena.

Deixe seu Comentário

Leia Também