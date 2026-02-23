Garota de programa é amarrada, agredida e roubada por cliente em Dourados

Uma jovem, de 22 anos, foi vítima de um roubo à mão armada na noite de domingo (22), em Dourados.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima trabalha como garota de programa e relatou que havia marcado um encontro com um homem, que chegou ao local por volta das 20h30. Ao entrar na casa, o suspeito sacou uma arma de fogo e passou a ameaçá-la.

A jovem contou à polícia que tentou pedir socorro, mas foi intimidada pelo autor, que afirmava que ela “lembrava dele” e se identificou como irmão de um homem chamado Moisés. Segundo o relato, esse outro homem já havia tido contato anterior com a vítima dias antes e, desde então, vinha insistindo em novos encontros.

Durante a ação, o suspeito revirou o imóvel em busca de dinheiro e objetos de valor. Ele levou celulares, um notebook, dinheiro em espécie, além de outros pertences, como mochila, controle de portão, faca e um dispositivo de choque.

Ainda conforme o registro policial, o homem chegou a amarrar a vítima e colocá-la no chão, mantendo-a sob ameaça constante. Em determinado momento, ele disse que não a mataria, mas que outra pessoa faria isso, enquanto simulava uma ligação telefônica.

Antes de fugir, o autor trancou a vítima no banheiro da residência. Após a saída do suspeito, ela conseguiu se soltar e procurou a polícia.

O criminoso usava capacete, roupas escuras e uma espécie de balaclava, o que dificultou sua identificação. O caso foi registrado como roubo majorado pelo uso de arma de fogo e será investigado pela Polícia Civil. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

