GCM ajuda Correios a interceptar maconha que foi enviada de Ponta Porã para Goiás

A Guarda Civil Metropolitana (GCM), ajudou as equipes do Correios a interceptar uma carga de mais de 2,5kg de maconha, que estava sendo enviada de Mato Grosso do Sul para Goiás. A apreensão do ilícito aconteceu na manhã desta sexta-feira (5).

Conforme o registro policial, era por volta das 10h30 da manhã quando as equipes da GCM foram acionadas para ir até o Correios, localizado no Bairro Amambai, em Campo Grande. Eles foram chamados por uma funcionária do local.

Ela então detalhou que encontrou uma encomenda, que saiu de uma loja de eletrônicos na cidade de Ponta Porã e tinha como destinatário uma pessoa da cidade de Aparecida de Goiania, em Goiás.

Droga foi encaminhada para a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), onde os seis tabletes pesaram 2.560kg. O caso foi registrado como tráfico de drogas e será investigado.

