GCM encontra sacolas com mais de 68kg de 'folhas de cocaína' na rodoviária da Capital

Três bolsas, carregadas com mais de 68kg de folhas de cocaína, foram encontradas pela equipe Canil da GCM (Guarda Civil Metropolitana) durante as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (31), dentro da Rodoviária de Campo Grande, localizada no Bairro Universitário.

Conforme o boletim de ocorrência, a guarda lotada no terminal rodoviário foi acionada por populares, pois três sacolas grandes, com ‘folhas de coca’, haviam sido encontradas sem proprietário no local.

Diante da situação, a droga foi encaminhada para a DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), onde pesou mais de 68kg.

O caso foi registrado como tráfico de drogas e será investigado.

