Gerson Camata foi assassinado por ex-assessor

Saiba Mais Polícia Ex-governador é executado a tiros em Vitória

Marcos Venício Moreira Andrade, de 66 anos, confessou a autoria do assassinato do ex-governador do Espírito Santo, Gerson Camata, na quarta-feira (26), em Vitória.

Venício foi assessor de Camata por cerca de 20 anos e, atualmente, a vítima movia uma ação judicial contra o autor que teve R$ 60 mil bloqueados em sua conta bancária. Marcos foi preso horas após o crime. A arma utilizada no crime, sem registro, também foi apreendida pela Polícia Civil.

O secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, Nylton Rodrigues, detalhou que no dia do crime, na Praia do Canto, o autor foi tirar satisfação, ao encontrar Gerson Camata, próximo a uma padaria e a uma banca de revistas. “Neste encontro, iniciou-se uma discussão verbal, momento em que o Marcos Venício sacou uma arma e efetuou o disparo que vitimou o nosso ex-governador. É isso o que nós podemos adiantar agora", informou.

Rodrigues contou também que o ex-governador foi morto com um único disparo, que atingiu o pescoço.

