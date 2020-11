Gol bate em caminhonete parada e acidente deixa um morto em MS

Sarah Chaves com informações do Nova News

Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido após um acidente de trânsito ocorrido na noite de domingo (8), entre as cidades de Anaurilândia e Bataguassu.

De acordo com o Nova News, uma caminhonete S10 estaria parada e sinalizada na rodovia José Xavier Prates, que liga as duas cidades, quando por motivos a serem apurados, um veículo VW Gol, ocupado por duas pessoas, teria se chocado em sua traseira.

Com o impacto, o ocupante do banco de carona do VW Gol, veio a óbito. Já o condutor foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros de Bataguassu em estado grave, com uma lesão na cabeça e foi conduzido até uma unidade hospitalar do município.

