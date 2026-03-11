Golpistas se passam por funcionários do Mercado Livre e fazem mulher perder R$ 3 mil

Uma mulher de 58 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina nesta quarta-feira (11) para registrar um caso de estelionato após perder R$ 3.017 em um golpe aplicado por telefone.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que havia realizado compras pela plataforma de comércio eletrônico Mercado Livre. No dia seguinte à transação, ela recebeu uma ligação de um número com DDD 17. Durante o contato, a pessoa se apresentou como representante da empresa e informou que uma das compras havia sido cancelada.

Ainda conforme o registro, durante a ligação os golpistas orientaram a mulher a acessar o aplicativo da Caixa Econômica Federal e, em seguida, entrar novamente no aplicativo do Mercado Livre, repassando instruções que ela acabou seguindo.

Após realizar os procedimentos, a vítima percebeu que R$ 3.017 haviam sido retirados de sua conta corrente.

Ela relatou ainda que tentou retornar a ligação para o número utilizado no contato, mas não conseguiu atendimento.

O caso foi registrado como estelionato na Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina e será investigado.

