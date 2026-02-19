Governo de MS publica promoções de PMs e bombeiros com efeitos retroativos a dezembro

O Governo de Mato Grosso do Sul publicou nesta quarta-feira (19) as promoções de militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, com efeitos retroativos a dezembro de 2024. A medida visa valorizar os profissionais da segurança pública e garantir reconhecimento e segurança jurídica nas carreiras.

Foram promovidos oficiais e praças das duas instituições, contemplando progressões por antiguidade e merecimento, além da regularização de promoções pendentes. Entre os oficiais, destacam-se dez primeiros-tenentes do Corpo de Bombeiros promovidos a capitão, 25 segundos-tenentes a primeiro-tenente e um subtenente a segundo-tenente. Na Polícia Militar, dois primeiros-tenentes e três do Quadro de Oficiais de Saúde foram promovidos a capitão, e seis segundos-tenentes a primeiro-tenente.

No quadro de praças, quatro sargentos da Polícia Militar subiram a subtenente, 16 segundos-sargentos a primeiro-sargento e 25 terceiros-sargentos a segundo-sargento. Já no Corpo de Bombeiros, dez primeiros-sargentos foram promovidos a subtenente e cinco segundos-sargentos a primeiro-sargento.

A publicação das promoções segue reunião realizada na terça-feira (18) na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), com participação de representantes do Executivo, das corporações e das entidades de classe. O encontro definiu detalhes das progressões e discutiu medidas de fortalecimento institucional das forças de segurança.

O secretário Antonio Carlos Videira afirmou que as promoções reforçam o compromisso do governo com a valorização profissional e a ampliação das oportunidades de ascensão na carreira militar estadual. “Além das promoções, também foi autorizada a abertura de 237 vagas para o curso de formação de sargentos, que deve ser publicada nos próximos dias”, disse o secretário.

As lideranças presentes na reunião ressaltaram que as ações representam ganhos concretos para as forças de segurança, incluindo impacto positivo em salários e na estrutura das corporações.

