Grupo é preso após roubar R$ 35 mil de joalheria

Quatro homens foram presos horas depois de assaltar uma joalheria da cidade de Nova Alvorada do Sul de onde levaram R$ 35 mil em dinheiro e joias do local. Eles foram presos em Campo Grande, na tarde de quinta-feira (9).



Segundo informações da Polícia Civil, o roubo ocorreu por volta das 8h30. Eles chegaram a joalheria e anunciaram o assalto, o grupo trancou os proprietários no banheiro, que fica no fundo do comércio.



Três dos assaltantes ficaram cerca de 15 minutos na joalheria, enquanto o quarto esperava do lado de fora. Eles levaram anéis, relógios e R$ 700 de um cofre e fizeram ameaças de morte às vítimas.



Ao todo, os bandidos saíram do local com R$ 35 mil em joias e dinheiro. De posse da placa do carro, a Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul começou as investigações, e apurou que os bandidos estariam em Campo Grande.



“De posse dessas informações, pedimos auxílio do Garras e três deles foram localizados em uma casa no Jardim Itamaracá”, informou o delegado Rômulo Teixeira Macedo.



O trio foi preso com algumas joias e parte do dinheiro. O quarto envolvido, que deu apoio do lado de fora, foi preso por volta das 17h30. Equipe da Polícia Civil de Nova Alvorada está na capital, onde realizam o flagrante e fazem diligências para recuperar a outra parte dos objetos roubados.

