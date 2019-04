Bandidos fingem ser clientes e trabalhadores são feitos reféns

Três funcionários de uma revendedora de carros foram feitos reféns por cinco homens armados que se passaram por clientes da loja, no bairro Taquarussu, em Campo Grande.

Os criminosos foram presos e confessaram que receberam uma informação de que o dono do comércio estava com R$ 50 mil e que intenção deles era roubar o montante.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para ir até o local por volta das 16 horas. A polícia encontrou os suspeitos no pátio da loja. As vítimas estavam presas em um banheiro. Elas contaram que além de serem agredidas com chutes, também foram ameaçadas de morte.

Os assaltantes se renderam e com eles, foram encontrados um revólver calibre 38 e outro calibre 357. Eles foram identificados como Felipe Pereira Louveira, 20 anos, Lucas Monteiro Tejas, 18 anos, Evaldo Figueira Mendonça, 33 anos, Sérgio Felipe da Silva Sanabria, 20 anos e Pedro Gabriel Matsumoto Cruz de Freitas, 18 anos.

Em depoimento, um dos funcionários explicou que estava trabalhando quando Evaldo chegou na loja falando que queria comprar um carro. Em seguida, chegaram Lucas e Sérgio armados mandando a vítima ficar quieta.

Felipe e Gabriel entraram no estabelecimento depois e ficaram na recepção cuidando a entrada de pessoas na loja. Os funcionários da loja ficaram presos por 30 minutos no cômodo do comércio sob a mira de um revólver.

Um dos assaltantes roubou dinheiro e o celular de todos os trabalhadores. O dono da garagem que estaria com os R$ 50 mil não estava na loja. Ainda de acordo com a polícia, eles iriam esperar o empresário chegar.

As armas e um veículo roubado, usado pelos criminosos foram apreendidos e todos eles presos e encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Piratininga.

