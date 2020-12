Guarda Civil encerra duas 'festinhas' com cerca de 200 pessoas

Na madrugada deste sábado (5), equipes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) encerraram, ao menos, três festas, as atividades estão proibidas, para conter o aumento de casos do novo coronavírus em Campo Grande.

A Guarda foi até os locais com apoio da Vigilância Sanitária, e mesmo debaixo de chuva, as pessoas foram se divertir nas festas, além da casa de shows que foi lacrada, na vila Bandeirantes, outras duas festas foram intenrompidas.

Um dos locais foi no Jardim Tarumã, o local estava com mais de 200 pessoas, outra festinha que teve que acabar antes da hora prevista foi na região das Moreninhas, que estava com cerca de 180 pessoas.

