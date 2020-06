Guarda recebe 122 denuncias de quebra de quarentena na madrugada de terça

A operação Toque de Recolher, realizada pela Guarda Civil Metropolitana (GCM), na madrugada desta terça-feira (16), abordou, 98 pessoas nas ruas de Campo Grande, quebrando as medidas de combate ao coronavírus.

Além disso, os agentes municipais fecharam 18 comércios que continuaram abertos mesmo após as 00h. De acordo com a GCM, os comércios e pessoas abordadas não apresentaram resistência para fecharem as portas ou voltarem para casa.

Foram 38 agentes que realizaram a Operação Toque de Recolher nas regiões Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Imbirussu, Lagoa, Prosa e Segredo da capital.

A guarda também informou que foram recebidas 122 ligações denunciando quebras de quarentena em toda a capital.

Deixe seu Comentário

Leia Também