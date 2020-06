Presos aplicavam golpes com ajuda de motoristas de aplicativo fora do presídio

O chefe uma organização criminosa, responsável por fazer 358 vítimas em golpes aplicados pelo site OLX, de dentro de um presídio de Campo Grande, foi preso nesta segunda-feira (15). Ele comandava os golpes, de dentro da cadeia, usando um celular e tinha ajuda de motoristas de aplicativos e outros comparsas.

De acordo com a Delegacia Especializada De Combate Ao Crime Organizado (DECO), que realizou a prisão do chefe da organização identificado apenas como F.H.C., os crimes eram cometidos há aproximadamente um ano na capital.

Ao todo foram registrados cerca de 358 Boletins de Ocorrência (B.O) de vítimas que sofreram golpes após negociarem produtos dos mais diversos tipos no site OLX.

A delegacia explica que no golpe, F.H.C., de dentro do Centro de Triagem de Campo Grande, utilizava um celular e se passava por um empresário do Paraná, identidade que ele usou ao pegar dados da pessoa pela internet.

Com as vítimas, o autor negociava os produtos de seu interesse e ao chegarem num “acordo” ele dizia que estava fora do estado e teria que realizar o pagamento por meio de transferência bancária. Com isso, F.H.C. enviava um comprovante falso editado em computador para conseguir enganar as vítimas.

Após o comprovante ser enviado, e a vítima acreditando que o pagamento foi realizado, ele voltava a dizer que não estava na cidade e por isso mandaria algum funcionário ir buscar o produto, momento em que os motoristas de aplicativo entravam no golpe, indo até o local indicado por F.H.C., pegando p produto e depois entregando onde fosse ordenado.

Segundo a DECO, eram dois motoristas envolvidos no esquema, e ambos sabiam do golpe e da pratica criminosa envolvendo a compra dos produtos.

Com os golpes, F.H.C. e os outros internos envolvidos conseguiram adquirir diversos produtos, desde pizzas, cestas básicas, cestas de café da manhã, buque de flores, kits de maquiagem, guitarras, contrabaixos, saxofones, teclados, violões, aparelhos telefônicos celulares, amplificadores, pedaleiras, caixas de som, notebooks, roçadeiras, motosserra, mini-Motocross, veículos, motocicletas e outros produtos das mais diversas variedades.

Com os produtos em posso, a organização passava a negociá-los novamente com receptadores, a delegacia explica que os crimes faziam girar um grande comércio clandestino de bens entre internos que geralmente destinavam a familiares, amigos e comparsas.

Além do interno F. H. C., identificado como autor dos crimes de estelionato, ainda foram identificados como receptadores dos produtos oriundos de golpe, no site OLX, outros seis internos. Os policiais apreenderam celulares usados por eles dentro do presídio.

Os presos foram conduzidos até a DECO onde prestaram seus esclarecimentos, foram formalmente cadastrados como autores dos crimes de estelionato e receptação nos boletins de ocorrência e retornaram ao sistema penitenciário. Os motoristas de aplicativo foram indiciados, a prisão não ocorreu pois não houve flagrante.

A delegacia explica que as vítimas que sofreram qualquer tipo de golpe junto ao site do OLX, deverão entrar em contato com a unidade especializada para as devidas orientações e formalidades através do telefone (67) 3323-6900.

