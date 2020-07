Homem ameaça a irmã e duas crianças com sabre de motoserra

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (24), após atacar a irmã de 41 anos com um sabre de motoserra no assentamento Indaiá, na MS-345, em Aquidauana.

Conforme a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela filha da vítima, informando que a mãe estava trancada em um quarto com duas crianças, de 3 e 5 anos, pois estava sendo ameaçada pelo irmão.

Já no local, a guarnição da PM encontrou a vítima esperando a viatura na estrada. A mulher contou que há dias está sendo ameaçada pelo irmão e que, após uma discussão na sexta, o irmão pegou o sabre - a parte da serra do equipamento -, e correu atrás dela que acabou sendo atingida no rosto perto do olho.

O irmão chegou a quebrar a porta do quarto onde a vítima se encondeu e depois das agressões fugiu. Ele foi localizado em uma chácara ao lado do assentamento, com o sabre da motoserra nas mãos. O autor foi preso em flagrante.

