Homem ameaça e bate no vizinho durante discussão por barulho de carro em Campo Grande

O caso foi parar na delegacia após a confusão ser separada pelas autoridades

24 dezembro 2025 - 16h24Brenda Assis
Caso foi registrado na Depac CepolCaso foi registrado na Depac Cepol   (Luiz Vinicius)

Um homem de 20 anos ficou ferido após uma briga com vizinhos no Conjunto Habitacional Estrela D Alva I, em Campo Grande, na noite de terça-feira (23).

Segundo relato da vítima à polícia, os problemas entre ele e o vizinho vinham ocorrendo há algum tempo, principalmente por reclamações relacionadas ao barulho dos veículos da vítima.

Ao chegar em casa na noite de terça-feira, o suspeito teria se aproximado e ameaçado a vítima de “quebrar a cara dele”. Diante da situação, foi tirar satisfações e a situação evoluiu para uma briga generalizada que envolveu o vizinho, seu filho e seu genro.

A vítima estava acompanhada de um amigo e do pai. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu conter os ânimos. O jovem sofreu lesões na orelha direita, cabeça e tórax.

O boletim de ocorrência foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento

 

