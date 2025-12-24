Homem ameaça e bate no vizinho durante discussão por barulho de carro em Campo Grande

Um homem de 20 anos ficou ferido após uma briga com vizinhos no Conjunto Habitacional Estrela D Alva I, em Campo Grande, na noite de terça-feira (23).

Segundo relato da vítima à polícia, os problemas entre ele e o vizinho vinham ocorrendo há algum tempo, principalmente por reclamações relacionadas ao barulho dos veículos da vítima.

Ao chegar em casa na noite de terça-feira, o suspeito teria se aproximado e ameaçado a vítima de “quebrar a cara dele”. Diante da situação, foi tirar satisfações e a situação evoluiu para uma briga generalizada que envolveu o vizinho, seu filho e seu genro.

A vítima estava acompanhada de um amigo e do pai. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu conter os ânimos. O jovem sofreu lesões na orelha direita, cabeça e tórax.

O boletim de ocorrência foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também