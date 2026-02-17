Homem apanha com cabo de rodo durante briga com a esposa em Dourados

Um homem de 33 anos foi preso por violência doméstica na tarde de domingo (15), na Vila dos Ipês, em Dourados, após uma briga com a esposa durante um almoço em família.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher acionou a Polícia Militar e relatou que o casal discutiu por motivos fúteis. A discussão teria evoluído para agressões físicas.

Segundo o registro, a vítima acertou o marido com um golpe de rodo e, em seguida, ele revidou com tapas e a empurrou contra a geladeira. Ainda conforme o relato à polícia, a moradora conseguiu se afastar do agressor e pedir ajuda.

Ela afirmou que está casada há 12 anos e que o relacionamento se agravou nos últimos três, com discussões frequentes e ameaças. Apesar disso, esta teria sido a primeira agressão física entre os dois.

O homem foi detido e encaminhado à delegacia. O caso foi registrado como violência doméstica na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

