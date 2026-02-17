Menu
Menu Busca terça, 17 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Águas Guariroba - Fev26
Polícia

Homem apanha com cabo de rodo durante briga com a esposa em Dourados

O suspeito ainda empurrou a mulher contra uma geladeira

17 fevereiro 2026 - 12h51Brenda Assis
Delegacia da Mulher em DouradosDelegacia da Mulher em Dourados   (Divulgação/PCMS)

Um homem de 33 anos foi preso por violência doméstica na tarde de domingo (15), na Vila dos Ipês, em Dourados, após uma briga com a esposa durante um almoço em família.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher acionou a Polícia Militar e relatou que o casal discutiu por motivos fúteis. A discussão teria evoluído para agressões físicas.

Segundo o registro, a vítima acertou o marido com um golpe de rodo e, em seguida, ele revidou com tapas e a empurrou contra a geladeira. Ainda conforme o relato à polícia, a moradora conseguiu se afastar do agressor e pedir ajuda.

Ela afirmou que está casada há 12 anos e que o relacionamento se agravou nos últimos três, com discussões frequentes e ameaças. Apesar disso, esta teria sido a primeira agressão física entre os dois.

O homem foi detido e encaminhado à delegacia. O caso foi registrado como violência doméstica na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem Ilustrativa
Polícia
Mulher é agredida com tapas e socos por morador de rua em Campo Grande
Polícia identifica envolvidos em assassinato de garçom após briga em conveniência
Polícia
Polícia identifica envolvidos em assassinato de garçom após briga em conveniência
Prisões de mãe e padrasto de bebê agredido são convertidas em preventivas em Dourados
Polícia
Prisões de mãe e padrasto de bebê agredido são convertidas em preventivas em Dourados
Depac de Dourados, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem invade casa e observa mulher tomando banho em Dourados
Jovens confessaram ter batido em criança de 1 ano porque ela 'não parava de chorar' em Dourados
Polícia
Jovens confessaram ter batido em criança de 1 ano porque ela 'não parava de chorar' em Dourados
Jovens que espancaram criança de 1 ano são presos em Dourados
Polícia
Jovens que espancaram criança de 1 ano são presos em Dourados
Foto: Divulgação
Polícia
Suspeito ateia fogo em residência e é detido armado com faca em Ivinhema
Foto: Vinicius Schmidt/Metrópoles
Polícia
Van fica destruída após colisão com caminhão e seis morrem na BR-020
Ex-namorada é arrastada por carro após discussão no interior de MG
Polícia
Ex-namorada é arrastada por carro após discussão no interior de MG
Homem tenta matar a esposa a marteladas em Água Clara
Polícia
Homem tenta matar a esposa a marteladas em Água Clara

Mais Lidas

Gabriela morreu em confronto com os policiais
Polícia
Morre travesti que tomou arma de policial em confusão no centro de Campo Grande
Crime aconteceu no começo da semana
Polícia
Após furtar produtos de loja, ladrão audacioso ameaça comerciante em Campo Grande
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad
Polícia
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026