Homem apanha da esposa após ver a 'amiga de infância' em Dourados

Um homem, de 56 anos, apanhou da esposa, de 42 anos, após ver a ‘amiga de infância’. O caso aconteceu durante a tarde de sexta-feira (11), no Altos do Indaiá, em Dourados.

Conforme as informações policiais, os dois estavam em uma lanchonete quando a mulher ficou com ciúmes. O motivo? Eles teriam encontrado com uma de infância da vítima. Os dois então tiveram um desentendimento.

Nervoso, ele deixou o local e foi embora para casa. No imóvel, a mulher passou a agredir o marido com socos, mordidas, arranhões e tapas.

Em seguida, o sobrinho da autora acionou a segurança pública, porém, a vítima havia deixado o local, procurando a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) na manhã deste sábado (12).

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e será investigado.

