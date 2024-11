Homem apanha da ex com cabo de vassoura em oficina do Noroeste

Um homem, de 49 anos, foi agredido com golpes de cabo de vassoura durante as primeiras horas da manhã desta terça-feira (12), no Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. A autora das agressões seria a ex-mulher da vítima, de 47 anos.

Conforme as informações policiais, que constam no boletim de ocorrência, o homem detalhou que está morando em sua oficina mecânica desde que separou da mulher. Porém, logo na manhã de hoje o estabelecimento foi invadido pela autora, que estava armada com um cabo de vassoura.

Após arrombar a porta, ela partiu para cima do homem desferindo golpes em seu corpo, causando ferimentos em seu rosto e sua boca. Depois de bater no ex, a mulher pegou a chave do carro dele e jogou em um terro baldio, não sendo possível localizar a chave.

As equipes da Polícia Militar chegaram a realizar rondas pela região, mas não tiveram sucesso. Cerca de 30 minutos depois, a mulher voltou até o estabelecimento, dando inicio a outra discussão com a vítima.

Diante da situação, a autora foi detida e levada a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como ameaça, violação de domicílio, dano, lesão corporal dolosa e violência doméstica.

