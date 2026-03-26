Homem atira na prÃ³pria perna enquanto mexia com arma em SidrolÃ¢ndia

Um homem foi atingido por um disparo acidental de arma de fogo no Assentamento Eldorado, em Sidrolândia.

Segundo o site Sidrolândia News, o tiro aconteceu enquanto ele manuseava um revólver calibre .38 dentro de casa. O disparo atingiu a perna esquerda, na altura do joelho. A arma, conforme relato, não tinha registro.

O projétil atravessou a perna do homem, que precisou ser socorrido e levado para uma unidade de saúde. Devido à gravidade do ferimento, ele foi transferido para a Santa Casa, na Capital. Apesar disso, não há risco de morte.

Durante o atendimento médico, o caso foi comunicado à polícia. Uma equipe da Polícia Militar esteve na unidade hospitalar e colheu informações sobre a ocorrência.

Ainda segundo o homem, a arma permaneceu na residência após o acidente. O caso foi encaminhado para a delegacia responsável, que deve investigar as circunstâncias do disparo e a posse irregular da arma.

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