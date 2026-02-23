Menu
Polícia

Homem bate em sogro com tijolo durante briga em Campo Grande

Após as agressões, a vítima foi colocada dentro de um carro e deixada no meio da rua

23 fevereiro 2026 - 17h11Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa  

Um homem, de 48 anos, ficou ferido após ser agredido com um tijolo na noite de domingo (22), no bairro Vila Santa Luzia, em Campo Grande. O suspeito da agressão não chegou a ser localizado pelas autoridades.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a situação e encontrou a vítima em frente à casa de uma amiga. Ele apresentava um corte profundo na cabeça.

À polícia, o homem relatou que a agressão aconteceu na residência onde mora, na Rua São Nicolau, após um desentendimento com o marido de sua enteada, identificado apenas como “Robert”. Segundo a vítima, o autor o atingiu com um tijolo na região da cabeça.

Ainda conforme o relato, após a agressão, o suspeito e sua enteada o colocaram em um veículo, o deixaram em frente à casa de uma amiga, onde ele foi encontrado ferido.

A moradora do imóvel contou que havia saído para um evento de Carnaval nas proximidades da Esplanada Ferroviária e, ao retornar, encontrou o homem sangrando em frente à residência. Ela também informou que a vítima já possui histórico de desentendimentos com o casal.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou os primeiros atendimentos. Apesar do ferimento, o homem estava consciente e orientado, sendo encaminhado para a Santa Casa.

Diante da situação, o caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

