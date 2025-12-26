Menu
Homem bate na esposa e na sogra durante briga em Dourados

Ele acabou sendo preso em flagrante pelas autoridades

26 dezembro 2025 - 16h41Brenda Assis

Um homem de 30 anos foi preso na tarde de quinta-feira (25) após agredir a esposa, de 35 anos, e a sogra, de 50 anos, na Aldeia Panambizinho, em Dourados.

Segundo informações apuradas, o casal e a sogra ingeriam bebida alcoólica quando uma discussão teve início. Durante o desentendimento, o homem passou a agredir a esposa com socos, atingindo principalmente a região da boca e do olho.

Ao tentar intervir para defender a filha, a mãe da vítima também foi agredida pelo genro.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu o agressor ainda no local. Ele foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi autuado em flagrante por violência doméstica.

