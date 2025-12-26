Homem brutalmente espancado e tem as unhas das mãos arrancadas no distrito de Prudêncio Thomaz

Um homem de 25 anos foi internado em estado grave após ser vítima de um espancamento na madrugada desta sexta-feira (26), em Rio Brilhante.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o hospital do município, onde a vítima havia dado entrada trazida por uma ambulância do distrito de Prudêncio Thomaz.

Os profissionais de saúde detalharam que a vítima chegou à unidade desacordado e apresentava ferimentos graves, como lesões na cabeça e no rosto, unhas arrancadas nas duas mãos, cortes no abdômen e estava com suspeita de fratura no tórax. O estado de saúde dele é considerado grave.

Ainda conforme o registro policial, ao recobrar a consciência por um breve momento, a vítima relatou ter sido agredida por cerca de nove pessoas, mas não conseguiu identificar os autores. Posteriormente, voltou a ficar inconsciente, impossibilitando a coleta de mais informações.

Em complementação à ocorrência, a irmã da vítima informou à polícia que ele passou o dia de Natal ingerindo bebida alcoólica e saiu de casa por volta das 19h. Já durante a madrugada, ela foi avisada por desconhecidos de que o irmão estaria caído próximo a uma igreja no distrito de Prudêncio. A família chegou a suspeitar de atropelamento, hipótese descartada pela equipe médica.

De acordo com os médicos, as lesões não são compatíveis com acidente de trânsito. Os ferimentos indicam agressões físicas, incluindo perfuração por objeto cortante, possivelmente faca, além de pneumotórax e diversas escoriações pelo corpo.

O homem está inconsciente, entubado e deverá ser transferido para um hospital em Dourados para atendimento especializado.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil como lesão corporal dolosa e lesão corporal grave com perigo de vida.

