quarta, 24 de dezembro de 2025
Polícia

Homem cadeirante é encontrado morto em avenida de Dourados

Ele foi achado por testemunhas que passavam pelo local

24 dezembro 2025 - 13h43Brenda Assis
A vítima vivia em situação de ruaA vítima vivia em situação de rua   (Foto: Ligado na Notícia)
Um homem cadeirante, ainda não identificado, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (24), em frente a um atacadista localizado na Avenida Marcelino Pires, em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com as informações do site Ligado na Notícia, um popular que passava pela região percebeu que o homem não apresentava sinais vitais e acionou o socorro. A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no endereço e constatou o óbito, que a princípio teria ocorrido por causas naturais.

Durante a verificação dos pertences da vítima, os policiais encontraram no bolso uma Certidão de Nascimento em nome de Rodrigo Guirreiro de Souza. No entanto, não havia nenhum documento com foto, o que impossibilitou a identificação oficial até o momento.

Relatos de pessoas que frequentam a região indicam que o homem vivia em situação de rua e era bastante conhecido nas imediações por utilizar uma cadeira de rodas. Ele sempre pedia ajuda a motoristas e pedestres que transitavam pela avenida. Ainda segundo o site, ele costumava consumir bebida alcoólica no local.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da Polícia Civil e da Perícia Técnica, que realizaram os procedimentos de praxe.

