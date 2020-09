Homem casado invade apartamento e tenta estuprar ex-companheira no Centenário

Uma mulher de 39 anos teve o apartamento invadido pelo ex-companheiro, na tarde deste domingo (6) no Jardim Centenário, região sul de Campo Grande. O homem de 34 anos, além de passar a mão nas partes íntimas dela, sem o consentimento, ele ainda a agrediu.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima disse que conviveu com o suspeito por um ano e cinco meses. E que estavam separados desde outubro do ano passado. Ela disse em depoimento na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) que já registrou boletins de ocorrência contra ele, de ameaça e injúria.

A mulher relatou que no final da tarde deste domingo, o homem conseguiu entrar no apartamento pulando pela janela da sala. Em seguida, começou a andar pelo apartamento, questionando se tinha algum homem no local. Ele começou a tentar beijá-la na boca e pescoço, passando as mãos nas partes íntimas. Ela tirou a mão dele, foi o momento em que ele deu um tapa no rosto da vítima e saiu do apartamento.

A mulher contou que após o ex deixar o local, foi até a residência dele. E descobriu que o ex já estava casado e contou para a atual o que teria ocorrido. Alterado, o ex então deu mais um tapa no rosto da mulher e danificou a moto da vítima.

O caso foi registrado na Deam como importunação sexual, dano, vias de fato e descumprir decisão judicial de medida protetiva.

