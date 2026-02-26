Homem confessa que vendia atestados falsos pela internet em Campo Grande

Um homem suspeito de tentar matar uma vítima durante um roubo foi preso nesta quarta-feira (26), em Campo Grande. A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv).

O crime aconteceu na noite de 10 de novembro de 2025, na Rua Maracaju, esquina com a Avenida Calógeras, na região central da cidade. Segundo a polícia, a vítima foi atacada com vários golpes de faca no pescoço e no tórax e encontrada caída na via. Ela foi socorrida em estado grave.

De acordo com as investigações, o ataque ocorreu durante o roubo de uma motocicleta Honda CG 160 Fan. O suspeito, conhecido como “Calculista”, foi identificado após diligências da especializada. Conforme apurado, ele esteve com a vítima momentos antes do crime e teria participado diretamente da ação.

A prisão preventiva foi cumprida em via pública, enquanto os policiais monitoravam um ponto estratégico para localizar o investigado. Durante a abordagem, foram encontrados com ele atestados médicos em branco, um carimbo de um profissional de saúde e outros documentos já preenchidos com nomes de pacientes.

Em depoimento, o homem confessou o crime de roubo e também admitiu que vendia atestados médicos falsos pela internet.

O material apreendido será analisado e encaminhado para outra unidade policial, responsável por investigar a suspeita de falsificação de documentos.

O caso segue em investigação para esclarecer todos os detalhes e identificar possíveis outros envolvidos.

