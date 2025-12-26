Homem dá selinho em companheira e é morto por enteado na ceia de Natal

Leandro Flaeschen Moreira, de 41 anos, foi morto, na madrugada desta quinta-feira (25), após beijar sua companheira e ser esfaqueado pelo filho dela, durante a ceia de Natal. O caso, que aconteceu em Jaguariúna, interior de São Paulo, terminou com o suspeito preso.

Segundo o boletim de ocorrência, divulgado pela CNN Brasil, Sidneia Gonçalves dos Santos, de 51 anos, estava na casa de Leandro na véspera, noite de quarta-feira (24), quando seu filho, Caio César dos Santos Bartolomeu, de 18 anos, chegou na residência.

Por volta de meia-noite, quando Sidneia desejou “feliz natal” para o companheiro, foi retribuída com um beijo. Neste momento, o suspeito sacou uma faca que estava escondida em seu bolso e atacou a vítima. Ele não aceitava a relação do casal.

No momento da confusão, a mulher tentou impedir o crime, mas também foi atingida pelos golpes. Em depoimento para a polícia, o vizinho da vítima afirmou que escutou os gritos de Sidneia e encontrou Leandro morto e ensanguentado no chão.

A filha de Leandro, uma adolescente de 16 anos, portadora de autismo suporte nível II, estava presente e também presenciou os fatos. Ela foi levada pelo Conselho Tutelar e ficará em um lar temporário.

Suspeito esfaqueou outras três pessoas

Quando a GCM (Guarda Civil Metropolitana) de Jaguariúna foi acionada, Caio já havia fugido do local e esfaqueado mais três desconhecidos pelo bairro. O suspeito também chegou a ser linchado por populares após o crime.

Caio foi socorrido e encontrado, posteriormente, pelos agentes. Devido às agressões e do efeito dos remédios, ele não apresentava condição de ser interrogado e o interrogatório foi interrompido.

As outras vítimas foram levadas para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento). O corpo de Leandro foi encaminhado para o IML(Instituto Médico-Legal) e será submetido a exames de necrópsia.

A ocorrência foi registrada no Plantão da Delegacia de Jaguariúna como homicídio e lesão corporal.

