Homem é agredido com pedradas na cabeça após se envolver em briga no Guanandi

Homem, de 32 anos, foi espancado durante a madrugada desta sexta-feira (1°) na região do bairro Guanandi, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o local atender um caso de lesão corporal, onde a vítima teria sido agredida com pedradas após se envolver em uma confusão.

Quando as chegaram no endereço indicado, o rapaz já teria sido socorrido e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon, com vários ferimentos pelo corpo, principalmente na parte do rosto.

O rapaz estava consciente e orientado quando a guarnição chegou a unidade de saúde, informando que não queria atendimento policial. Diante dos fatos, lesão corporal dolosa na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também