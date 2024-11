Homem é assassinado com 10 tiros enquanto estava sentado na frente de casa em Sonora

Francisco dos Santos, de 47 anos, conhecido como Tico, foi assassinado durante a tarde de domingo (3) enquanto estava sentado na frente da casa em que morava, localizada na Rua 3 de Outubro, na cidade de Sonora.

Conforme as informações do site Idest, a vítima estava sentada em uma cadeira de plástico em frente ao imóvel, quando um motociclista se aproximou, parou e efetuou dois disparos, fazendo o homem cair.

Depois disso, o autor se aproximou a continuou atirando contra Francisco a queima-roupa, mesmo a com a vítima no chão. Posteriormente, o atirador montou na moto e fugiu do local. O homem foi atingido foi 10 tiros de pistola 9mm.

Ainda segundo o site, Tico possui várias passagens pela polícia, tendo envolvimento com organizações criminosas que dominam a região. Este fato aponta para a suspeita de que o crime tenha acontecido por conta de uma guerra entre facções.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

