Homem é atingido a pedradas por adolescentes durante briga no Noroeste

Um homem de 31 anos ficou ferido após ser atingido por uma pedra durante uma confusão na madrugada deste sábado (7), no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 2h56 para atender a situação na Rua Pinheiro Machado. No local, os policiais conversaram com uma mulher que relatou estar com o marido visitando uma amiga na região.

Segundo o relato, o casal havia saído até um bar próximo para consumir cerveja e, ao retornar para a casa da amiga, um grupo de adolescentes passou em frente ao imóvel e iniciou uma discussão, por motivos que não foram informados.

Ainda conforme o registro policial, houve troca de xingamentos entre os envolvidos e, em seguida, os jovens passaram a arremessar pedras, sendo que uma delas atingiu a vítima na testa, causando um corte superficial.

Depois do ataque, os adolescentes fugiram do local e não foram identificados. A Polícia Militar realizou buscas nas proximidades, mas nenhum suspeito foi encontrado.

A vítima confirmou os fatos aos policiais, mas dispensou atendimento médico naquele momento. As testemunhas também disseram que não conhecem os autores da agressão.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

