Polícia

Homem é atingido por golpes de facão em aldeia de Dourados

A vítima foi socorrida e levada para uma unidade de saúde

26 dezembro 2025 - 17h12Brenda Assis
IlustrativaIlustrativa   (Foto: Osvaldo Duardo/Dourados News)

Um homem que não teve o nome divulgado foi encontrado ferido na aldeia Bororó, em Dourados, após apresentar lesões provocadas por golpes de facão.

De acordo com as informações iniciais, a vítima foi localizada caída, com ferimentos aparentes, o que mobilizou moradores da aldeia e equipes de socorro.

O homem recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado para uma unidade de saúde, onde permanece sob cuidados médicos.

Até o momento, não há informações sobre a autoria nem sobre a motivação do ataque. O caso será apurado pelas autoridades.

