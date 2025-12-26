Homem é atingido por golpes de facão em aldeia de Dourados

Um homem que não teve o nome divulgado foi encontrado ferido na aldeia Bororó, em Dourados, após apresentar lesões provocadas por golpes de facão.
De acordo com as informações iniciais, a vítima foi localizada caída, com ferimentos aparentes, o que mobilizou moradores da aldeia e equipes de socorro.
O homem recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado para uma unidade de saúde, onde permanece sob cuidados médicos.
Até o momento, não há informações sobre a autoria nem sobre a motivação do ataque. O caso será apurado pelas autoridades.
