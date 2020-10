Homem é autuado em R$ 2 mil por crime ambiental

Equipe de Policiais Militares Ambientais de Dourados prenderam na noite da quarta-feira (7), um pescador por pesca predatória. A fiscalização ocorreu em uma rodovia vicinal município de Fátima do Sul, a 3 km da cidade, nas imediações do rio Dourado.

O autuado retornava de uma pescaria ilegal no rio Dourado em uma motocicleta e, quando os Policiais ligaram a sinalização da viatura para a abordagem, o homem parou bruscamente o veículo. Os Policiais se aproximaram e verificaram que o infrator estava com dois exemplares de pescado, sendo um da espécie curimbatá, que fora captura com um petrecho proibido do tipo fisga, petrecho que estava com o pescador (crime ambiental).

Um outro exemplar era da espécie Piracanjuba, que está na lista de espécies em extinção e tem pesca proibida (crime ambiental). Além disso, também fora captura com o petrecho do tipo fisga. Por último, como só poderia capturar um exemplar de peixe nativo e mais cinco exemplares de piranha e não havia piranha entre os peixes, também se caracteriza como crime de captura acima da cota, tendo em vista que só poderia estar transportando um exemplar de peixe nativo. O pescado, duas lanternas, uma fisga, um molinete com vara e o veículo foram apreendidos.

O infrator (26), residente em Fátima do Sul, recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de Polícia Civil daquela cidade, juntamente com o material apreendido, onde ele foi autuado em flagrante por crime ambiental de pesca e transporte de produto da pesca predatória. A pena é de um a três anos de detenção. O infrator também foi autuado administrativamente e multado em R$ 2.000,00. O pescado será doado para instituições filantrópicas, depois de periciado.

Deixe seu Comentário

Leia Também