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PolÃ­cia

Homem Ã© baleado enquanto catava latinhas em Campo Grande

A vÃ­tima foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa

26 marÃ§o 2026 - 14h41Brenda Assis

Um homem de 41 anos foi baleado na tarde desta terça-feira (25), na Rua Osvaldo Aranha, no bairro Jardim Monumento, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 14h para dar apoio a uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). No local, os policiais encontraram a vítima consciente e estável.

Aos militares, o homem contou que estava coletando latinhas para reciclagem nas proximidades da base da Polícia Rodoviária Estadual, na Avenida Gury Marques, quando foi atingido por um disparo de arma de fogo. Após ser baleado, ele pediu ajuda, e uma pessoa não identificada acionou o socorro.

Segundo a polícia, no local onde a vítima aguardava atendimento não foram encontrados vestígios que indicassem a cena do crime, como cápsulas ou marcas de sangue. Por isso, não houve acionamento da perícia.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos do Samu e foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande, com escolta policial. No hospital, ele passou por avaliação médica e deve realizar exames de imagem, após apresentar inchaço na região das costas, próximo ao pulmão.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como lesão corporal dolosa e será investigado.

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