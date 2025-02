Homem é baleado 'por engano' durante confusão em Dourados

Um homem, de 44 anos, foi baleado por engano durante a noite de domingo (16), na Rua Alberto Leopoldo de La Cruz, no bairro Terra Roxa, em Dourados.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima estava em casa quando um grupo de homens chegou, procurando por uma pessoa que não estava no local. Ao saírem, bateram o portão com força, o que gerou reclamação de outro morador.

Irritado, um dos suspeitos sacou uma arma e efetuou um disparo, que acabou atingindo a vítima de raspão na costela. Ele foi socorrido e levado para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico.

Na segunda-feira (17), após receber alta, procurou a Delegacia para registrar a ocorrência. O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

