Uma jovem de 22 anos procurou a polícia após descobrir que fotos e vídeos íntimos dela foram divulgados na internet sem autorização, em Campo Grande.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi informada na terça-feira (3) por um cunhado de que conteúdos íntimos dela estariam circulando na internet. Ele teria enviado um print de uma conversa no Telegram em que apareciam fotos e vídeos da jovem publicados em um site pornográfico.
Ao verificar o material, a vítima afirmou à polícia que se reconheceu em algumas imagens e vídeos. No entanto, ela disse que parte das fotos foi manipulada com uso de inteligência artificial para fazê-la parecer sem roupa.
Ainda conforme o relato, a jovem suspeita que o responsável pela divulgação seja o ex-namorado, pois, segundo a vítima, apenas ele teria acesso aos vídeos.
A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente contra o suspeito.
Ela também foi orientada a procurar a Casa da Mulher Brasileira caso queira solicitar medidas protetivas. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, como crime de divulgação de cena de sexo ou pornografia com finalidade de humilhação ou vingança.