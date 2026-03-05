Menu
PolÃ­cia

Homem Ã© denunciado por fazer montagem com vÃ­deos da ex e postar em sites pornÃ´

O caso foi descoberto apÃ³s amigos verem as imagens em uma rede social

05 marÃ§o 2026 - 17h24Brenda Assis
Depac CentroDepac Centro  

Uma jovem de 22 anos procurou a polícia após descobrir que fotos e vídeos íntimos dela foram divulgados na internet sem autorização, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi informada na terça-feira (3) por um cunhado de que conteúdos íntimos dela estariam circulando na internet. Ele teria enviado um print de uma conversa no Telegram em que apareciam fotos e vídeos da jovem publicados em um site pornográfico.

Ao verificar o material, a vítima afirmou à polícia que se reconheceu em algumas imagens e vídeos. No entanto, ela disse que parte das fotos foi manipulada com uso de inteligência artificial para fazê-la parecer sem roupa.

Ainda conforme o relato, a jovem suspeita que o responsável pela divulgação seja o ex-namorado, pois, segundo a vítima, apenas ele teria acesso aos vídeos.

A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente contra o suspeito.

Ela também foi orientada a procurar a Casa da Mulher Brasileira caso queira solicitar medidas protetivas. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, como crime de divulgação de cena de sexo ou pornografia com finalidade de humilhação ou vingança.

