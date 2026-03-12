Menu
quinta, 12 de março de 2026
PolÃ­cia

Homem Ã© denunciado por intolerancia religiosa contra vizinho no Centro Oeste

A confusÃ£o comeÃ§ou por causa do som alto

12 marÃ§o 2026 - 17h24Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Um homem de 40 anos foi vítima de intolerância religiosa no bairro Centro Oeste, em Campo Grande, durante a manhã desta quarta-feira (11).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima contou para a polícia que os problemas ocorrem há mais de quatro meses e que já não tem mais tranquilidade dentro da própria casa. Isso porque o vizinho costuma estacionar uma caminhonete modelo Chevrolet S10 em frente à residência e ligar som automotivo em volume alto com frequência.

Ainda conforme o relato, moradores da região costumam acionar a Polícia Militar por causa do barulho. No entanto, quando a viatura chega ao local, os responsáveis desligam o som ou deixam o local com o veículo. Após a saída dos policiais, o som volta a ser ligado.

A vítima também denunciou episódios de intolerância religiosa. Segundo ele, sempre que a polícia é chamada, a esposa do vizinho passa a gritar na rua que a culpa pelo acionamento da polícia é “da macumba” e “dos macumbeiros”, fazendo comentários depreciativos.

O homem afirmou à polícia que é praticante de Umbanda e que uma vizinha também segue religião de matriz africana, no caso o Candomblé. Ele disse que as falas causam constrangimento e que nunca procurou os vizinhos para discutir a situação por medo de que o conflito possa piorar.

Diante da situação, o caso foi registrado como perturbação do trabalho ou do sossego alheios e prática de discriminação ou preconceito religioso na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

