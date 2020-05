Homem é detido por vigilante noturno após furtar notebook

Wellison Andrade, 29 anos, foi detido por um vigilante noturno após furtar um notebook de uma casa no bairro Monte Carlo em Campo Grande, nesta terça-feira (19). O vigilante viu o crime, parou o autor e acionou a polícia que realizou a prisão.

De acordo com o boletim de ocorrência, o vigilante realizava rondas pelas ruas do bairro quando viu dois homens saindo de uma residência com um notebook, ao avistarem o segurança, eles jogaram o aparelho no chão e saíram correndo.

O segurança conseguiu capturar um dos autores, mas o outro acabou escapando, a polícia foi acionada e realizou a prisão do criminoso. Wellison, o capturado, confessou ter pegado o notebook pela janela da casa.

O dono da residência foi chamado e disse ser o dono do aparelho, mas revelou não ter ouvido nenhum barulho durante o crime.

Wellison foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil na capital.

