Homem é encontrado morto após brigar com o pai em Caarapó

Claudinei Alves dos Santos, de 40 anos, foi encontrado morto no início da tarde desta sexta-feira (20), em uma residência na Vila Planalto, em Caarapó.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, divulgadas pelo site Caarapó News, a equipe foi acionada para atender a ocorrência na Rua Arcênio Cardoso e, ao chegar ao local, constatou o óbito de Claudinei, que morava com o pai.

De acordo com as primeiras informações, pai e filho teriam discutido ainda durante a manhã. Após ficar sozinho na casa, o homem foi encontrado sem vida.

O pai da vítima precisou ser socorrido pelos bombeiros e encaminhado ao hospital, devido ao abalo emocional.

A Polícia Civil também esteve no local, acompanhada pela perícia, que realizou os levantamentos necessários para apurar as circunstâncias da morte.

A motivação do ocorrido não foi informada, e o caso segue sob investigação.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também