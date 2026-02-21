Menu
Polícia

Homem é encontrado morto após brigar com o pai em Caarapó

O genitor de Claudinei Alves dos Santos precisou ser socorrido devido ao forte abalo emocional causado pela morte do filho

21 fevereiro 2026 - 16h12Brenda Assis
O óbito foi constatado pelas equipes de socorroO óbito foi constatado pelas equipes de socorro   (Caarapó News)

Claudinei Alves dos Santos, de 40 anos, foi encontrado morto no início da tarde desta sexta-feira (20), em uma residência na Vila Planalto, em Caarapó.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, divulgadas pelo site Caarapó News, a equipe foi acionada para atender a ocorrência na Rua Arcênio Cardoso e, ao chegar ao local, constatou o óbito de Claudinei, que morava com o pai.

De acordo com as primeiras informações, pai e filho teriam discutido ainda durante a manhã. Após ficar sozinho na casa, o homem foi encontrado sem vida.

O pai da vítima precisou ser socorrido pelos bombeiros e encaminhado ao hospital, devido ao abalo emocional.

A Polícia Civil também esteve no local, acompanhada pela perícia, que realizou os levantamentos necessários para apurar as circunstâncias da morte.

A motivação do ocorrido não foi informada, e o caso segue sob investigação.

