Homem é encontrado morto em casa abandonada de Anastácio

Homem, ainda não identificado, foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira (9), dentro de uma casa abandonada na Travessa Anderson, próximo à prainha de Anastácio.

Conforme o site O Pantaneiro, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas após o corpo do homem ter sido localizado. Os militares constaram então o óbito e acionaram as autoridades.

Além do socorro, a Polícia Civil e Perícia também estiveram no local, fazendo as investigações iniciais sobre o caso.

Ainda não há informações sobre a causa da morte. O caso é investigado pelas autoridades locais, que trabalham também para identificar o homem.



Deixe seu Comentário

Leia Também