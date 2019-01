Homem é encontrado morto no bairro Nova Capital

Um homem identificado como Carlos Roberto Ribeiro da Silva, 42 anos, foi encontrado morto com sinais de violência e enrolado em um cobertor, na manhã do último domingo (20). O corpo foi achado por volta das 5h40 da manhã, na rua Bento de Souza, bairro Nova Capital, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Carlos estava com um pano e um cabo de telefone enrolado no pescoço, ferimentos pelo corpo e as mãos amarradas por um fio de nylon.

O homem foi identificado pelo irmão, que fez o reconhecimento do corpo no Imol ((Instituto Médico e Odontológico Legal). Carlos já estava desaparecido desde sábado (19), quando saiu de casa e não informou para onde iria.

Deixe seu Comentário

Leia Também