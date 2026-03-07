Homem Ã© encontrado morto no Rio Ceroula, entre Campo Grande e Rochedo

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado morto na tarde de quinta-feira (6) no Rio Ceroula, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o cadáver foi localizado por um homem que pescava na região próxima à rodovia MS-080, que liga a Capital a Rochedo. Ao avistar o corpo no leito do rio, ele acionou a Polícia Militar.

Os policiais foram até o local e preservaram a área até a chegada da Polícia Civil e da perícia técnica. Segundo o registro policial, a vítima é um homem ainda não identificado, que não portava documentos.

O corpo estava trajando cueca, camiseta e tênis, conforme a ocorrência.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico e será investigado pela Polícia Civil, que tenta identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias da morte.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m