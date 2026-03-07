Menu
Menu Busca sÃ¡bado, 07 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
PolÃ­cia

Homem Ã© encontrado morto no Rio Ceroula, entre Campo Grande e Rochedo

O corpo estava trajando cueca, camiseta e tÃªnis, conforme a ocorrÃªncia

07 marÃ§o 2026 - 14h32Brenda Assis
IlustrativaIlustrativa   (O Pantaneiro)

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado morto na tarde de quinta-feira (6) no Rio Ceroula, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o cadáver foi localizado por um homem que pescava na região próxima à rodovia MS-080, que liga a Capital a Rochedo. Ao avistar o corpo no leito do rio, ele acionou a Polícia Militar.

Os policiais foram até o local e preservaram a área até a chegada da Polícia Civil e da perícia técnica. Segundo o registro policial, a vítima é um homem ainda não identificado, que não portava documentos.

O corpo estava trajando cueca, camiseta e tênis, conforme a ocorrência.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico e será investigado pela Polícia Civil, que tenta identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias da morte.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Homem morre ao ser agredido a pauladas em Rio Brilhante
PolÃ­cia
Homem morre ao ser agredido a pauladas em Rio Brilhante
Morre ciclista idoso atropelado na Avenida Gunter Hans
PolÃ­cia
Morre ciclista idoso atropelado na Avenida Gunter Hans
O corpo foi achado na manhã de hoje
PolÃ­cia
Homem Ã© encontrado morto em calÃ§ada do Coophavila II
Ciclista é socorrido em estado grave ao ser atropelado em Campo Grande
PolÃ­cia
Ciclista Ã© socorrido em estado grave ao ser atropelado em Campo Grande
O capotamento ocorreu após a condutora tentar desviar de um buraco na pista
PolÃ­cia
Morre passageira envolvida em capotamento no rodoanel da Capital
Bandido é morto por caminhoneiro sequestrado durante golpe do falso frete em Terenos
PolÃ­cia
Bandido Ã© morto por caminhoneiro sequestrado durante golpe do falso frete em Terenos
Foto: Reprodução
PolÃ­cia
Carro capota apÃ³s motorista perder controle em pista irregular no rodoanel
Imagens enviadas por amigos
PolÃ­cia
Amigos contestam versÃ£o sobre morte de jovem no Paulo Coelho Machado
Homem é preso por 'bater uma' na frente de jovem em Maracaju
PolÃ­cia
Homem Ã© preso por 'bater uma' na frente de jovem em Maracaju
Imagem ilustrativa
PolÃ­cia
CrianÃ§a de 2 anos abre porta de carro em movimento e cai no meio da rua em Aquidauana

Mais Lidas

A pequena faleceu durante a tarde de ontem (4)
PolÃ­cia
CrianÃ§a que morreu em UPA pode ter participado do 'desafio do desodorante' em Campo Grande
UPA Universitário, onde aconteceu o caso
PolÃ­cia
Menina de 9 anos morre em UPA de Campo Grande
Fachada UPA
SaÃºde
Prefeitura diz ao MinistÃ©rio PÃºblico que fornece comida a pacientes de UPAs e CRSs
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
PolÃ­cia
AGORA: Com sinais de violÃªncia, homem Ã© encontrado morto no centro da Capital