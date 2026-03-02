Homem Ã© encontrado morto no rio Dourados, em FÃ¡tima do Sul

O corpo de um homem ainda não identificado foi localizado por pescadores no Rio Dourados, próximo à ponte conhecida como “Cêva do Galo”, em Fátima do Sul, na tarde deste domingo (1º).
Segundo informações oficiais, a vítima aparenta ter cerca de 40 anos e estava em avançado estado de decomposição, indicando que a morte pode ter ocorrido há vários dias.
Equipes do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Civil foram acionadas e isolaram a área para os procedimentos de praxe.
O corpo foi removido e encaminhado para exames que poderão auxiliar na identificação da vítima e na determinação da causa da morte.
