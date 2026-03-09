Menu
Polícia

Homem é encontrado morto pela vizinha no Residencial Ana Maria do Couto

A vítima estava acamada há algum tempo, fazendo hemodiálise e também tinha suspeita de câncer de próstata

09 março 2026 - 15h51Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Um homem de 56 anos foi encontrado morto dentro da casa onde morava no bairro Residencial Ana Maria do Couto, em Campo Grande, na madrugada desta segunda-feira (9).

De acordo com o boletim de ocorrência, a irmã da vítima contou à polícia que a vítima morava sozinho havia alguns meses e enfrentava problemas de saúde. Ele estava acamado, realizava hemodiálise e também tinha suspeita de câncer de próstata.

Ainda conforme o registro policial, no fim da tarde de domingo (8) uma vizinha foi fazer uma visita e encontrou a vítima já sem vida dentro da residência.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e constatou o óbito.

De acordo com o boletim, não foram encontrados sinais de violência no corpo da vítima.

Diante da situação, o caso foi registrado como natural na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

