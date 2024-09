Homem é encontrado sangrando no quintal da casa da amiga em Aquidauana

Homem, de 31 anos, foi encontrado sangrando no quintal de uma casa durante a manhã desta terça-feira (24), na Vila Pinheiro, em Aquidauana.

Conforme as informações do site O Pantaneiro, a moradora do imóvel contou que acordou pela manhã e encontrou o amigo já em estado grave, sangrando muito. Ela ligou para o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que levou o rapaz para o pronto-socorro da cidade.

Na unidade de saúde, ele contou não saber quem o agrediu e nem se lembra onde teria sido golpeado. O rapaz tinha perfurações no tórax e no braço direito.

A Polícia Militar chegou a realizar diligências pela região, mas não encontrou nada suspeito. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil da cidade e será investigado.

