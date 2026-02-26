Menu
Polícia

Homem é esfaqueado ao cobrar aluguel de inquilino em Nova Andradina

A vítima apresentava um corte na região do músculo oblíquo externo do lado esquerdo do abdômen

26 fevereiro 2026 - 11h23Luiz Vinicius
Corpo de Bombeiros levou a jovem para o hospitalCorpo de Bombeiros levou a jovem para o hospital   (Jornal da Nova)

Homem, de 30 anos, foi esfaqueado após uma discussão envolvendo desacerto sobre o pagamento de um aluguel, na noite desta quarta-feira, dia 25, no bairro Argemiro Ortega, em Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande.

A vítima apresentava um corte na região do músculo oblíquo externo do lado esquerdo do abdômen, enquanto o suspeito, de 32 anos, que também ficou ferido, apresentava escoriações na mão direita.

Segundo o site Jornal da Nova, o Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento à vítima, encaminhada para o Hospital Regional, enquanto o suspeito recusou atendimento dos militares.

Ainda conforme o site, o homem esfaqueado apresentava sinais de embriaguez e afirmou que foi até a residência do suspeito para cobrar o aluguel, momento em que houve uma briga e ele teria sido esfaqueado.

Por outro lado, o inquilino declarou que o locador chegou à residência bastante alterado e procurando por sua esposa, passando a danificar objetos dentro do imóvel, inclusive quebrando o vaso sanitário do banheiro. Segundo ele, os estilhaços teriam causado o ferimento. Ele afirmou ainda que entrou em luta corporal para conter o proprietário.

O suspeito foi conduzido para a delegacia com apoio da Polícia Militar.

