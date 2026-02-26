Homem é esfaqueado durante briga por aluguel de casa em Nova Andradina

Uma discussão entre dois homens terminou em briga e deixou um deles ferido na noite de terça-feira (25), no bairro Argemiro Ortega, em Nova Andradina.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após o Corpo de Bombeiros socorrer um homem, de 30 anos, atingido por um golpe de faca na região do abdômen.

O homem foi encaminhado ao Hospital Regional do município, onde passou por avaliação médica. Já o suspeito, de 32 anos, apresentava apenas escoriações na mão direita e não precisou de atendimento.

Em depoimento, a vítima relatou que foi até a casa do suspeito, que é seu inquilino, para cobrar o pagamento do aluguel. Segundo ele, durante a discussão, acabou sendo esfaqueado. Os policiais também observaram que o homem apresentava sinais visíveis de embriaguez.

Por outro lado, o suspeito contou que o proprietário chegou ao imóvel alterado, procurando por sua esposa e provocando danos na residência, incluindo a quebra de um vaso sanitário. Ele afirmou que os ferimentos podem ter sido causados por estilhaços e que houve luta corporal entre os dois.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa e vias de fato.

