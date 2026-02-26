Menu
Menu Busca quinta, 26 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo Dengue - Fev26
Polícia

Homem é esfaqueado durante briga por aluguel de casa em Nova Andradina

O suspeito ficou com escoriações pelo corpo, não precisando de atendimento médico

26 fevereiro 2026 - 17h11Brenda Assis
Bombeiros na frente do Hospital Regional, onde a vítima foi entregueBombeiros na frente do Hospital Regional, onde a vítima foi entregue   (Jornal da Nova)

Uma discussão entre dois homens terminou em briga e deixou um deles ferido na noite de terça-feira (25), no bairro Argemiro Ortega, em Nova Andradina.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após o Corpo de Bombeiros socorrer um homem, de 30 anos, atingido por um golpe de faca na região do abdômen.

O homem foi encaminhado ao Hospital Regional do município, onde passou por avaliação médica. Já o suspeito, de 32 anos, apresentava apenas escoriações na mão direita e não precisou de atendimento.

Em depoimento, a vítima relatou que foi até a casa do suspeito, que é seu inquilino, para cobrar o pagamento do aluguel. Segundo ele, durante a discussão, acabou sendo esfaqueado. Os policiais também observaram que o homem apresentava sinais visíveis de embriaguez.

Por outro lado, o suspeito contou que o proprietário chegou ao imóvel alterado, procurando por sua esposa e provocando danos na residência, incluindo a quebra de um vaso sanitário. Ele afirmou que os ferimentos podem ter sido causados por estilhaços e que houve luta corporal entre os dois.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa e vias de fato.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ligue 180 pode ser obrigatório em notícias de violência contra mulher
Polícia
Ligue 180 pode ser obrigatório em notícias de violência contra mulher
A vítima estava caída em uma árvore, na calçada da Rua Vinte e Quatro de Outubro
Polícia
AGORA: Homem é encontrado morto debaixo de árvore em Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem é preso com arma que venderia por R$ 4 mil no Jardim Carioca
O suspeito foi preso nesta quinta-feira
Polícia
Homem confessa que vendia atestados falsos pela internet em Campo Grande
Ilustrativa
Polícia
Bandidos tentam furtar cofre após invadir casa no Vilas Boas
Imagem Ilustrativa
Polícia
Com ciúmes, mulher invade casa e bate no ex em Campo Grande
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Homens são encontrados abandonados e em situações precárias em casa do Guanandi
Delegado da Polícia Civil Reginaldo Salomão - Foto: Luiz Vinicius
Polícia
Delegado da Decat explica que recebe muitas denúncias falsas usadas como vingança
Produtos foram apreendidos pela PMR
Polícia
Polícia apreende R$ 82 mil em cigarros e anabolizantes na MS-164, em Ponta Porã
Medicamentos, celulares e cosméticos foram apreendidos
Polícia
Homem é preso escondendo ampolas de tirzepatida na cueca em Bataguassu

Mais Lidas

Homem não pagava pensão há dois anos
Polícia
Homem fica dois anos sem pagar pensão e acaba preso em Campo Grande
Lula
Política
Lula deve vir para a COP15 Pantanal, em Campo Grande
Lula desembarcou na Ásia no último dia 18 e cumpriu agendas na Índia e na Coreia do Sul. Ainda nesta terça-feira, a comitiva presidencial embarca de volta para Brasília.
Brasil
Lula se reuniu com presidente dos Emirados Árabes Unidos
Famílias de MS recebem o Bolsa Família
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 9 nesta quinta