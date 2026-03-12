Menu
Menu Busca quinta, 12 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Delas - Mar26
PolÃ­cia

Homem Ã© esfaqueado em briga por drogas e bebidas na Dom Aquino

O suspeito foi localizado horas depois e preso em flagrante

12 marÃ§o 2026 - 16h24Brenda Assis
O caso começou com uma brigaO caso comeÃ§ou com uma briga   (Foto: ilustrativa / Eyeem / Freepik)

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (11), suspeito de tentar matar outro homem, de 37 anos, durante uma briga na Rua Dom Aquino, no cruzamento com a Avenida Ernesto Geisel, próximo à Orla Ferroviária, na região central de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após moradores relatarem um desentendimento entre dois homens. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a vítima com um corte profundo na região lombar. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa.

De acordo com o relato da vítima à polícia, o suspeito teria exigido uma pedra de droga. Após a negativa, os dois começaram a discutir e durante a briga, o homem teria desferido um golpe de faca nas costas da vítima.

Ainda conforme o registro policial, depois de ser ferido, o homem correu e entrou em um comércio da região, onde pegou um pedaço de ferro e saiu novamente em direção ao suspeito.

Já o autor afirmou aos policiais que a discussão começou por causa da divisão de bebida alcoólica e drogas para consumo. Segundo ele, a vítima teria tentado agredi-lo primeiro, momento em que reagiu com o golpe de faca.

Durante a abordagem, os policiais encontraram um canivete no bolso do suspeito. Nas proximidades do local da briga, também foi localizada a faca utilizada na agressão, escondida na grama.

A perícia esteve no local e apreendeu a arma usada no ataque, além de coletar amostras de sangue para análise.

O suspeito foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Carga apreendida pelos policiais
PolÃ­cia
DOF apreende carga contrabandeada de R$ 2,1 milhÃµes em Santa Rita do Pardo
Homem é preso por criar porcos e aves em condições irregulares em bairro de Campo Grande
PolÃ­cia
Homem Ã© preso por criar porcos e aves em condiÃ§Ãµes irregulares em bairro de Campo Grande
Prisão - Foto: Ilustrativa -
JustiÃ§a
RÃ©u que matou homem por vinganÃ§a Ã© condenado a 16 anos de prisÃ£o em Dourados
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
PolÃ­cia
Homem Ã© denunciado por intolerancia religiosa contra vizinho no Centro Oeste
Caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
PolÃ­cia
'Preto nojento', diz mulher durante briga de trÃ¢nsito no ChÃ¡cara Cachoeira
Marcas de sangue | Imagem ilustrativa
PolÃ­cia
Briga termina com homem esfaqueado na Vila Nasser
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
PolÃ­cia
Motociclista morre ao bater em carro na Avenida CearÃ¡
Casa onde foi cumprido o mandado de busca e apreensão
PolÃ­cia
Acusado de violÃªncia domÃ©stica, homem Ã© preso com arma em Mundo Novo
Crime foi de importunação sexual
PolÃ­cia
Foragido por importunaÃ§Ã£o sexual em MS Ã© preso escondido em cidade paulista
Marcas de sangue | Imagem ilustrativa
PolÃ­cia
Desentendimento por droga termina com homem esfaqueado no centro de Campo Grande

Mais Lidas

Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis
JustiÃ§a
JustiÃ§a condena soldado da PMMS por vÃ­deo em rede social com piada gravada em oficina
Carro e moto também foram apreendidos Foto: Divulgação
PolÃ­cia
ForÃ§a TÃ¡tica desmantela esquema de 'disk drogas' em Campo Grande e prende trÃªs
Mulher é morta por elefante após provocar animal na Namíbia
Internacional
Mulher Ã© morta por elefante apÃ³s provocar animal na NamÃ­bia
Drogas eram arremessadas para dentro do presídio
PolÃ­cia
FacÃ§Ã£o usava propina para arremessar drogas e celulares em presÃ­dio de Campo Grande