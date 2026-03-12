Homem Ã© esfaqueado em briga por drogas e bebidas na Dom Aquino

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (11), suspeito de tentar matar outro homem, de 37 anos, durante uma briga na Rua Dom Aquino, no cruzamento com a Avenida Ernesto Geisel, próximo à Orla Ferroviária, na região central de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após moradores relatarem um desentendimento entre dois homens. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a vítima com um corte profundo na região lombar. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa.

De acordo com o relato da vítima à polícia, o suspeito teria exigido uma pedra de droga. Após a negativa, os dois começaram a discutir e durante a briga, o homem teria desferido um golpe de faca nas costas da vítima.

Ainda conforme o registro policial, depois de ser ferido, o homem correu e entrou em um comércio da região, onde pegou um pedaço de ferro e saiu novamente em direção ao suspeito.

Já o autor afirmou aos policiais que a discussão começou por causa da divisão de bebida alcoólica e drogas para consumo. Segundo ele, a vítima teria tentado agredi-lo primeiro, momento em que reagiu com o golpe de faca.

Durante a abordagem, os policiais encontraram um canivete no bolso do suspeito. Nas proximidades do local da briga, também foi localizada a faca utilizada na agressão, escondida na grama.

A perícia esteve no local e apreendeu a arma usada no ataque, além de coletar amostras de sangue para análise.

O suspeito foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio.

